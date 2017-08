Atelier Lydie & Soeur: Das sind die beiden Protagonisten

Die Famitsu lieferte eine erste Vorschau zum kommenden Atelier Lydie & Soeur: Alchemists of the Mysterious Painting und gewährt uns einen Blick auf die titelgebenden Protagonisten Lydie und Soeur.

Lydie Marlen befindet sich rechts auf dem Bild und wird von Maria Naganawa gesprochen. Ihr Charakterdesign stammt von Yuugen. Soeur Marlen, ihre Zwillingsschwester, wird von Hikari Akao gesprochen und ihr Design stammt aus der Feder von Noco.

Die beiden sind Zwillingsschwestern und betreiben beide eine Werkstatt in Melveille, der Hauptstadt des Königreiches Adalett. Sie entdecken ein Gemälde, welches in eine andere Welt führt. Das Abenteuer in diesem Atelier-Spiel entwickelt sich in diesen Malereien. Eine enorme Veränderung hat das Synthesesystem erhalten. Dieser Ableger führt die Funktion „Activation Items“ ein. In den Kämpfen arbeiten die Charaktere als Paar zusammen und können in den Gefechten eine Synthese ausführen.

Das Spiel soll in diesem Winter in Japan für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch erscheinen.

via Gematsu