In der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu wurde das Videospiel Sumikko Gurashi: Sumikko Park he Youkoso für Nintendo Switch enthüllt. Für die Entwicklung des Titels ist Nippon Columbia tätig. Bereits am 7. Dezember soll das Partyspiel in Japan für Nintendo Switch erscheinen.

Anmerkung der Reaktion: Das Titelbild stammt aus Sumikko Gurashi: Koko, Doko Nan Desu? für Nintendo 3DS.

via Gematsu