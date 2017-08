Aegis Defender erscheint auch für PlayStation 4

Das von GUTS Department entwickelte Indie-Spiel Aegis Defender im Stil eines Metroidvania mit Tower-Defense-Elementen wird neben einer Version für PCs und Mac ebenfalls für PlayStation 4 erscheinen, wie der Entwickler in Zusammenarbeit mit Humble Bundle bekanntgegeben hat. Ein Veröffentlichungsdatum für das durch Kickstarter finanzierte Spiel ist nicht bekannt; die Steam-Seite des Spiels listet den Titel für „spätes 2017“.

Aegis Defender versetzt euch in eine Welt, in der die Kontrolle über verloren geglaubte Technologie Macht bedeutet. Als die Ruinenjäger Bart und seine Enkelin Clu erkundet ihr uralte Ruinen und entdeckt dabei ein Relikt, welches die Welt von ihrem rücksichtslosen Imperium retten kann: Eine legendäre Waffe namens Aegis. Während Bart ein Maschinist ist und sich insbesondere mit dem Errichten von Gebäuden auskennt, ist Clu auf die Jagd und den Umgang mit Fallen spezialisiert. Zusammen tragen beide einen Krieg gegen korrumpierte Bestien und das Imperium aus, um die Welt zu retten.

Das Spiel ist dabei im Stile eines klassischen 16-bit-Spiels gehalten und ist „ein Liebesbrief an eine Ära von klassischen Spielen wie Final Fantasy, Super Metroid und The Legend of Zelda“. Dabei spielt vor allem der Tower-Defense-Mechanismus eine große Rolle. Dank Barts Geschick könnt ihr Gebäude errichten, die euch unter anderem als Plattform dienen können oder zur Verteidigung von Gegnern ihren Gebrauch finden. Ihr könnt dabei zwischen vier spielbaren Charakteren wechseln, die alle ihre Stärken haben, und auch von ihren passiven Fähigkeiten profitieren, sollten diese Charaktere inaktiv sein. Möchtet ihr außerdem mit einem Freund spielen, so kann dieser jederzeit beitreten. Die ganze Kampagne lässt sich zusammen durchspielen.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer für die PlayStation-4-Version an:

via Gematsu