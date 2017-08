19 Minuten neues Gameplay zu Assassin’s Creed Origins

IGN hat zusammen mit Ubisoft ein neues Gameplay-Video zu Assassin’s Creed Origins veröffentlicht, in dem eine neue Nebenmission des Spiels zu sehen ist. Game Director Ash Ismail erklärt dabei neue Mechaniken und weitere Gameplay-Aspekte in dem 19-minütigen Video. Die größte Besonderheit des Clips ist jedoch, dass er von Xbox One X aufgenommenes Material in 4K wiedergibt. Erst kürzlich hatte Ubisoft bekanntgegeben, dass Assassin’s Creed Origins ein Teil des Gamescom-Lineups sein wird.

Das alte Ägypten. In einer Zeit der Erhabenheit und Intrigen droht das Land in einem skrupellosen Machtkampf unterzugehen. Entdecke seine Geheimnisse und erlebe die Mythen rund um die Gründung der Assassinen-Bruderschaft. Segle den Nil hinunter, löse die Rätsel der Pyramiden oder kämpfe gegen die Fraktionen der Antike und wilde Bestien, während du das riesige, unberechenbare Land erkundest.

Assassin’s Creed Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

