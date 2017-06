Zwei II Plus erscheint im Westen für PCs im Sommer

By

Kurz vor der E3 lässt der Publisher XSEED eine Bombe für die Fans der Spiele, die aus dem Studio Falcom stammen, platzen. Die Firma kümmert sich um die Lokalisierung des Action-Rollenspiels Zwei II Plus. In Japan erschien der Titel 2009 für PCs. Bereits im Sommer soll die lokalisierte Fassung im Westen unter der Bezeichnung Zwei: The Ilvard Insurrection veröffentlicht werden.

Die arrogante Vampirprinzessin Alwen du Moonbria rettet das Leben des schatzsuchenden Piloten Ragna Valentine. Im Gegenzug muss Ragna einen Blutvertrag mit Alwen eingehen. Das ungewöhnliche Duo begibt sich in diesem Zustand auf die Suche nach der Magie, die Alwen gestohlen wurde.

Das Kampfsystem läuft in Echtzeit und ist an ein einzigartiges Levelsystem gebunden. Ihr entscheidet, zu welchem Zeitpunkt ihr die Erfahrungspunkte verteilt. Gegen die gigantischen Bosse kämpfen Haustiere an eurer Seite. Weitere besondere Merkmale des Spiels sind, neben Vampiren, Schatzjägern, Ninja und Katzenmenschen, alte Flugzeuge, verzauberte Schlösser, Roboter sowie Hühner, die Bomben legen. Auf der Messe E3 wird die englische Version zum ersten Mal spielbar sein.

