Spike Chunsoft hat ein zweites Spiel aus der Serie Attack on Titan für Nintendo 3DS angekündigt. Das kommende Videospiel trägt den Namen Attack on Titan 2: Future Coordinates und ist der Nachfolger von Attack on Titan: Humanity in Chains. Noch in diesem Jahr soll der Titel in Japan erscheinen.

Eine offizielle Webseite zu dieser Meldung findet ihr bereits im Internet.

via Gematsu