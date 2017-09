Sony veröffentlicht aktuelle Verkaufszahlen zu PSVR

By

Der letzte Geschäftsbericht zum abgelaufenen Fiskaljahr seitens Sony zeigte gute Zahlen für die Gaming-Sparte. So hat man fast 60 Millionen Einheiten von PlayStation 4 verkauft. Diese guten Zahlen sind natürlich auch der Pro-Variante der Konsole zu verdanken. Seit der Markteinführung im vergangenen November ist eine von fünf verkauften Konsolen eine PS4 Pro.

Weitere Verkaufszahlen beziehen sich auf PlayStation VR. So konnte sich Sonys VR-Brille über eine Million Mal verkaufen. Da sich das Zubehör in den ersten drei Monaten ungefähr 915.000 Mal verkauft hat, heißt dies, dass es seit dem 19. Februar nur 85.000 Einheiten waren. Ebenfalls seit Ende Februar bzw. Anfang März konnte sich Horizon: Zero Dawn über 3,4 Millionen Mal verkaufen.

Im Zuge der veröffentlichten Zahlen verkündete Sony die Promo-Aktion namens “Days of Play”. Diese Aktion findet vom 9. Juni bis 17. Juni 2017 statt. In diesem Zeitraum soll es große Rabatte für PlayStation-Produkte geben. Außerdem erscheint eine limitierte, goldfarbene PlayStation-4-Konsole für 249 Dollar.

via Gematsu