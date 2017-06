Shantae: Half-Genie Hero erscheint am 8. Juni für Switch

By

Vor einigen Wochen gab Entwickler WayForward bekannt, dass der neueste Ableger der seit 15 Jahren existierenden, langlebigen Shantae-Reihe, Shantae: Half-Genie Hero, seinen Weg auf Nintendo Switch finden wird. Ohne Veröffentlichungsdatum wurde damit getröstet, dass das Spiel „noch diesen Sommer erscheinen“ werde. Nun hat WayForward in einem Tweet bekanntgegeben, dass die Portierung am 8. Juni 2017 in Nordamerika und Europa auf der Switch landet.

Shantae: Half-Genie Hero nutzt dabei die Hardware der Nintendo Switch aus und ermöglicht über 150 eigens programmierte „HD Rumble“-Events, bei denen die Technik der JoyCons zum Glänzen gebracht wird.

Den neuesten Ableger der Reihe rund um die namensgebende Dame Shantae könnt ihr sowohl digital, als auch physisch erwerben. Für die Handelsversion wird Publisher Xseed Games erneut verantwortlich sein, welcher für die Lokalisierung von Ys und The Legend of Heroes bekannt ist. Hinter der physischen Version für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Wii U steckt ebenfalls dieser Herausgeber.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Veröffentlichung des Spiels anschauen.