Pokémon Direct morgen um 16 Uhr deutscher Zeit

Nintendo hat – wie immer sehr kurzfristig – eine neue Ausgabe von Nintendo Direct angekündigt. Es handelt sich um eine Spezialausgabe zu Pokémon. Um 16 Uhr deutscher Zeit beginnt die Ausstrahlung, die ihr bei Nintendo.de verfolgen könnt. Versprochen werden „spannende Neuigkeiten“.

Fans diskutieren nun natürlich heißt, welche Ankündigung Nintendo und The Pokémon Company tätigen könnten. Das schon oft in der Gerüchteküche köchelnde Pokémon Stars für Nintendo Switch? Remakes von Pokémon Sonne und Mond für Nintendo Switch? Etwas zu Pokémon Go? Kurz vor der E3 eine kleine oder doch große Ankündigung? Was denkt ihr?