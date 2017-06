NeoGeo bei GOG.com: Wir verlosen die Controller dazu!

Seit gestern sind 15 NeoGeo-Klassiker bei GOG.com für schmalen Taler erhältlich. Cool! Aber mal ehrlich: So richtig gut zockt es sich nur mit einem Controller in der Hand, oder? Eine göttliche Fügung quasi, dass GOG.com uns gerade jetzt fünf Controller für eine Verlosung zur Verfügung stellt.

Wir verlosen:

5x das Dual Pad Profi Game-Pad

Das GamePad funktioniert mit oder ohne Kabel und ist kompatibel mit Windows 7, Vista, 8 und 10 sowie Android. Es bietet genaue Analogsticks, ein großes D-Pad und eine komfortable Griff-Ergonomie. So werden Metal Slug X, Samurai Shodown V, Twinkle Star Sprites und The Last Blade auch am PC zum Vergnügen!

Teilnahme: Schreibt bis zum Dienstag, den 6. Juni 2017 um 21 Uhr deutscher Zeit einen Beitrag in den Kommentarthread zu dieser News. Eine kostenlose Registrierung ist notwendig. Die Gewinner werden über unser Forum benachrichtigt.

Insgesamt 15 NeoGeo-Klassiker sind seit gestern bei GOG.com erhältlich, zum Launch gibt es natürlich eine entsprechende Promotion. Jedes der Spiele kostet ohnehin nur 5,59 Euro – zum Launch gibt es bis Sonntag aber 50 Prozent Rabatt. Jeder der Klassiker ist somit einige Tage für 2,89 Euro zu haben.

Eine Übersicht der Games findet ihr hier.