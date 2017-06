Lost Sphear: Details zu Welt, System und Charakteren

Square Enix hat die offizielle japanische Webseite vom kürzlich angekündigten Lost Sphear veröffentlicht. Auf dieser gibt es neue Informationen über die Welt, das Kampfsystem und die Charaktere des kommenden Rollenspiel vom Entwicklerstudio Tokyo RPG Factory.

Die Welt

Einführung

Man erzählt sich, der Mond habe die Welt erschaffen. Ein solches Märchen habe ich vor langer Zeit gehört… Zu einer Zeit, in der es noch Monster gab.

Man erzählt sich, dass die Welt schon oft verschwand und oft wiedergeboren wurde… Ich erinnere mich sogar jetzt daran. Der in meinem Bilderbuch dargestellte „Mond“… groß… gefühllos… wunderschön… grausam…

Doch dies ist ein Märchen. Der Mond sagt nichts, er tut nichts. Dies ist wahrlich lange her…

Story

Diese Welt wird von Erinnerungen erschaffen. Menschen werden durch ihr Leben zu Erinnerungen der Welt, wodurch sie ihre Form annimmt. Sogar Erinnerungen aus ferner Vergangenheit sind Erinnerungen im jetzigen Moment. Wenn Erinnerungen verloren gehen, wird auch ihre Existenz ausgelöscht. Dies wird „Verloren“ („Lost“) genannt.

Ursprünglich konnten verloren gegangene Erinnerungen von der Kraft der Menschen nicht wiederhergestellt werden. Dieser Zustand sollte über alle Generationen hinweg fortbestehen.

Jedoch betritt ein junger Mann diese Welt, der die Macht der Erinnerungen nutzt. Der Name dieses jungen Mannes ist Kanata.

Ob er Hoffnung oder Verzweiflung auf diese Welt bringen wird, muss abgewartet werden. Es bleibt jedoch kein Zweifel, dass Kanatas beginnende Reise und seine Erinnerungen die Welt beeinflussen werden.

Das „Verloren“-Phänomen

Das „Verloren“-Phänomen („Lost phenomenon“) erwischte unerwartet Kanata und andere Bewohner seiner Heimatstadt Eru, Stadt der Mondglocke („lunar bell town of Eru“). Das Phänomen verwandelt existierende Dinge urplötzlich in weißen Nebel und verschwindet danach. Dieses Phänomen, ein Ergebnis der verlorenen Erinnerungen, beginnt, sich über die Welt auszubreiten…

Das Setting

In Lost Sphear bereist ihr verschiedene Gebiete auf der Weltkarte. In dieser von Erinnerungen geschaffenen Welt gibt es eine Vielzahl an Umgebungen, die mit Vielfältigkeit und verschiedenen Kulturen bestechen.

Kampfsystem

Genau wie I Am Setsuna basiert das Kampfgeschehen von Lost Sphear auf Chrono Triggers Active-Time-Battle-System 2.0. Der Kampf beginnt nahtlos, wenn ihr in der Welt auf Feinde trefft. Indem ihr die Kampfbefehle auswählt, könnt ihr jeden Kampf bestehen und das Schlachtgeschehen beobachten.

Außerdem könnt ihr jeden Charakter während des Kampfes bewegen. Dadurch ist es euch möglich, eure Waffen und Magie taktisch zu nutzen und so einen viel strategischeren Kampf zu genießen. Platziert euch beispielsweise so, dass mehrere Monster in eurem Blickfeld sind. Wenn ihr sie mit einer Armbrust angreift, trefft ihr alle Gegner, die sich in der Schusslinie befinden. Bewegt euch, um mit Flächenangriffen alle Gegner zu erwischen.

Charaktere

Kanata

Alter: 16

Waffe: Schwert

Ein Junge, der in Eru, Stadt der Mondglocke, aufwuchs. Man kann aufgrund seiner ruhigen Persönlichkeit den Eindruck gewinnen, dass er sehr erwachsen sei. Doch steckt er voller Energie und Entschlossenheit, ohne seine kindliche Natur zu verlieren.

Obwohl er sich das Kämpfen mit dem Schwert selbst beibrachte, kann er sich sogar mit imperialistischen Soldaten messen. Er hat die Aufgabe, die Monster zu eliminieren, die gelegentlich in der Stadt auftauchen.

Als das „Verloren“-Phänomen Eru trifft, erwacht Kanatas Kraft, die Welt mit Erinnerungen zu verändern. Das Imperium bittet ihn um Hilfe, um das Phänomen zu untersuchen, das die gesamte Welt befällt.

Sollten seine Kräfte der Welt wirklich dienen können, wird er sich dazu entscheiden, dem Imperium zu helfen und seine Reise rund um die Welt zu beginnen – unter der Voraussetzung, dass das Imperium ihm bei der Suche nach seiner Mutter hilft, die verschwand, als er klein war.

Lumina

Alter: 18

Waffe: Kampfsport

Kanatas Kindheitsfreundin wurde in Eru angespült, als sie klein war. Sie ist geübt sowohl in physischen als auch magischen Fähigkeiten und begleitet Kanata und die anderen, um sie mit ihren autodidaktischen Kampftechniken zu unterstützen.

Auch wenn sie Kanata und Locke, mit dem sie gut befreundet ist, gern mit ihren Fäusten bedroht, ist sie eine freundliche und liebenswürdige Frau, die Rücksicht auf ihr Gegenüber nimmt.

Als sie die Stadt erreichte, konnte sie weder lachen noch weinen. Erst als sie Kanata traf, konnte sie ihre Emotionen wiederherstellen. Aus diesem Grund verspürt sie eine starke Zuneigung zu Kanata – ob diese Zuneigung freundschaftlicher Natur ist oder ob Liebe dahinter steckt, weiß nicht einmal sie selbst.

Locke

Alter: 13

Waffe: Armbrust

Locke ist ein weiterer Kindheitsfreund von Kanata, der in der Stadt Eru lebt. Zwar ist er jünger als Kanata und Lumina, doch treibt er die beiden durch seine lebendige und fröhliche Art immer wieder vorwärts.

Er ist sehr behände und ein talentierter Schütze mit seiner Armbrust, die für ihn wie ein Spielzeug ist. Seines Talents wurde er sich erst bewusst, als er Kanata und Lumina auf ihren Monsterjagden begleitete.

Locke verheimlicht, dass sein Vater, dessen Identität geheim gehalten wird, eine hohe Position im Imperium trägt. Es belastet ihn, dass er seinen Vater noch nie zu Gesicht bekam. Aufgrund seines Wunsches, seinen Vater zu treffen, kooperiert er mit dem Imperium und schließt sich Kanata an, wenn dieser die Stadt verlässt.

Van

Alter: 20

Waffe: Bits

Van ist ein junger Mann, der plötzlich in der Stadt Eru auftauchte. Er scheint etwas über das Unglück zu wissen, das die Stadt kürzlich befiel, doch schweigt er diesbezüglich. Obwohl er kühl ist und verletzend sein kann, ist er eigentlich ein gutherziger Typ.

Er nutzt mysteriöse Waffen namens „Bits“ („Bohrköpfe“), die sowohl attackieren als auch verteidigen können und mit Magie gesteuert werden. Der Einsatz dieser Waffen ist äußerst schwer zu meistern. Sie kann nur durch beachtliche Konzentration kontrolliert werden und demonstriert überwältigende Fähigkeiten im Kampf.

Als er Kanatas Erwachen mit eigenen Augen sah, nahm er eine kooperative Haltung ein und begleitet Kanata und die anderen auf dem Weg zum Imperium.

Lost Sphear wird von Tokyo RPG Factory entwickelt, einem extra von Square Enix gegründeten Studio, das die 16-Bit-Ära des JRPG-Genres wieder zum Leben erwecken soll. I Am Setsuna, das erste Projekt des Studios, erschien im vergangenen Jahr.

Lost Sphear wird im Herbst 2017 zunächst in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Im Westen soll das Spiel auf den beiden Konsolen sowie zusätzlich auf PCs im Frühjahr 2018 erscheinen.

via Gematsu