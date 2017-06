Life is Strange: Bilder zu einem vermeintlichen Prequel

Kurz nachdem Entwickler Dontnod eine Fortsetzung ihres episodischen Spieles Life is Strange angekündigt hatte, wurden nun offenbar geleakte Bilder eines vermeintlichen Prequels veröffentlicht. Die Abbildungen erschienen in Form eines Imgur-Albums und sollen die Vorgeschichte von Life is Strange zeigen. Es soll sich um ein Prequel handeln, das von Deck Nine Games unabhängig entwickelt wird, zusätzlich zu dem neuen Life is Strange von Dontnod.

Laut einem NeoGAF-Nutzer arbeitet Deck Nine Games bereits seit einer Weile an dem Spiel, das die Beziehung zwischen Chloe und ihrer Freundin Rachel beleuchtet. Der Entwickler plant auf der E3 ein Spiel anzukündigen, das storylastig sein soll und von einem AAA-Publisher stammt. Fans nehmen nun natürlich an, dass es sich dabei um das Life-is-Strange-Prequel handelt.

via Gematsu