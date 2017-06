Indivisible erscheint auch für Nintendo Switch

Vor einigen Jahren startete der Indie-Entwickler Lab Zero Games die Indiegogo-Kampagne zu Indivisible, welche rasch das Budgetziel erreichte. Das Studio hinter dem Kampfspiel Skullgirl konnte ihren Traum umsetzen und das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und PCs entwickeln. Nun kündigt Herausgeber 505 Games mit einem neuen Trailer an, dass das Spiel auch auf Nintendo Switch erhältlich sein wird.

Der CEO von Lab Zero Games, Peter Bartholow, sagt, dass „die Lab-Zero-Fans lautstark gefordert [haben], dass Indivisible für diese Plattform erscheint. Plattform- und Rollenspiele eignen sich hervorragend für das Spielen auf der Couch oder unterwegs, deshalb passt unser Spiel sehr gut zu dieser Konsole. Die Switch-Unterstützung war daher eine leichte Entscheidung.“

Ebenfalls freut er sich über die große Unterstützung, die das Studio für ihr neuestes Werk bekommen hat. „Das Team hat seit über einem Jahr hart an Indivisible gearbeitet und jetzt freuen wir uns darauf, unsere Fortschritte mit unseren Unterstützern zu teilen. Ohne sie könnten wir dieses Spiel nicht machen und es ist wichtig, dass sie involviert bleiben, damit wir auf ihr Feedback hören können, um das Spiel noch besser zu machen“, so Peter Bartholow.

In Indivisible – einer Mischung aus Plattform- und Rollenspiel – steuert ihr Ajna, ein junges Mädchen mit der Tendenz zur Rebellin. Als eines Tages ihre Heimat angegriffen wird, werden neue, mysteriöse Kräfte in ihr erweckt: Ihr ist es nun möglich, bestimmte Individuen in ihr Wesen zu absorbieren. Angeführt von ihrem Verlangen nach Vergeltung, macht sie sich auf die Reise um diejenigen zu stellen, die ihre Stadt zerstört haben. Unterwegs trifft und entdeckt sie dabei die verschiedensten Völker und Kulturen. In der Mischung aus Plattform- und Rollenspiel steuert ihr dabei in Seitenansicht das Mädchen durch die Welt.

Indivisible erscheint im Jahr 2018. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht genannt. Neben der Standardversion wird es ebenfalls eine Collector’s Edition geben, die neben einem farbigen Handbuch auch verschiedene Hüllen enthält, mit der euer Spiel noch mehr im Regal her macht.