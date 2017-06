Hellblade: Senua’s Sacrifice erscheint am 8. August

Ninja Theory hat seinem Herzensprojekt endlich einen konkreten Releasetermin spendiert. Hellblade: Senua’s Sacrifice wird am 8. August für PlayStation 4 und PCs erscheinen. Zur Feier dieser Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer, den Ragnarok-Trailer, den ihr unten seht. Der Titel wird nur 29,99 Euro kosten.

Auch bei GOG.com ist Hellblade aktuell bereits für PCs vorbestellbar. Dort gibt es derzeit auch die Sommerangebote, was zur Folge hat, dass man bei einer Vorbestellung irgendwie gleich zwei weitere Spiele kostenlos dazu bekommt. Klingt ein bisschen seltsam, deshalb hier der Auszug aus der GOG-Pressemeldung:

Da bei GOG.com bis zum 20.06. die Sommeraktion läuft, erhält man bei einer Vorbestellung von Hellblade: Senua’s Sacrifice kostenlos Rebel Galaxy dazu. Außerdem zahlt GOG.com wie immer die Preisdifferenz bei regional unterschiedlichen Preisen aus eigener Tasche. Im Fall von Hellblade: Senua’s Sacrifice erhält man eine Gutschrift von 3,40 Euro, für die man schon einiges während der Sommerangebote bekommt. Beispielsweise Star Wars: Knights of the old Republic (2,29 Euro), Grim Fandango Remastered (2,79 Euro), Hotline Miami (1,29 Euro), The Vanishing of Ethan Carter (2,89 Euro) oder viele andere Titel.