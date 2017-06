E3 2017: XSEED Games nennt Line-up für die Messe

XSEED hat das vollständige Line-up vorgestellt, mit dem die Firma vom 13. bis zum 15. Juni auf der Messe E3 präsent sein wird. Zu den gezeigten Titel gehört auch Zwei: The Ilvard Insurrection, dessen Lokalisierung erst an diesem Wochenende enthüllt wurde. Dazu wird Kenichiro Takaki (Senran Kagura) zum ersten Mal auf seine amerikanischen Fans treffen. Er wird sich am 15. Juni auf der Messe befinden.

Zum Line-up gehören:

Zwei: The Ilvard Insurrection

Plattform: Windows PC

Veröffentlichung: Sommer 2017

Die arrogante Vampirprinzessin Alwen du Moonbria rettet das Leben des schatzsuchenden Piloten Ragna Valentine. Im Gegenzug muss Ragna einen Blutvertrag mit Alwen eingehen. Das ungewöhnliche Duo begibt sich in diesem Zustand auf die Suche nach der Magie, die Alwen gestohlen wurde.

Das Kampfsystem läuft in Echtzeit und ist an ein einzigartiges Levelsystem gebunden. Ihr entscheidet, zu welchem Zeitpunkt ihr die Erfahrungspunkte verteilt. Gegen die gigantischen Bosse kämpfen Haustiere an eurer Seite. Weitere besondere Merkmale des Spiels sind, neben Vampiren, Schatzjägern, Ninja und Katzenmenschen, alte Flugzeuge, verzauberte Schlösser, Roboter sowie Hühner, die Bomben legen.

Sakuna: Of Rice and Ruin

Plattform: PlayStation 4 und Windows PC

Veröffentlichung: 2018

Entwickelt von Edelweiss, dem talentierten Indie-Team, das für das Shoot ‚em up Astebreed verantwortlich ist, entführt euch der Side-Scroller-Plattformer Sakuna: Of Rice and Ruin in die Welt der japanischen Mythologie. Der Actionanteil vermischt sich mit einer Simulation für den Anbau von Reis.

Ihr schlüpft in die Rolle der stolzen, aber einsamen Erntegöttin Sakuna, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, auf der verstoßene Menschen leben. Sakuna zähmt die Insel, indem sie gegen Dämonen kämpft und Farmwerkzeuge als Waffen verwendet. Zudem besitzt sie ein himmlisches Halstuch. Mit diesem magischen Gegenstand ist sie in der Lage, entfernte Plattformen und Gegner zu erreichen.

Die gewissenhafte Geschichte kombiniert japanische Geschichte mit den Legenden, die aus diesem Land stammen. Während die Heldin durch die detailliert gezeichneten Landschaften streift, trifft sie auf verschiedene Arten von Dämonen.

Senran Kagura: Peach Beach Splash

Plattform: PlayStation 4

Veröffentlichung: Sommer 2017

Anders als der Großteil der Senran-Kagura-Reihe, ist Peach Beach Splash kein Spiel mit Musou-Anleihen, sondern ein „Third-Person-Splasher“! Ob man sich da auch ein bisschen am großen Hype von Splatoon in Japan orientiert, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall verzichtet Peach Beach Splash auf die Farbe zugunsten von Wasser. Viele bekannte Charaktere der Serie bespritzen sich im Spiel nämlich mit Wasserpistolen, von denen zahlreiche zur Verfügung stehen. In den Online-Kämpfen 5-on-5 geht es dementsprechend heiß her. Es gibt aber auch einen Einzelspielermodus.

Fate/Extella: The Umbral Star

Plattform: Nintendo Switch

Veröffentlichung: 25. Juli 2017

Die Umsetzung des Spiels für Nintendo Switch beinhaltet bereits 35 DLCs, die bisher kostenpflichtig waren. Obendrein gibt es ein exklusives Outfit: Das „Unshackled Bride Outfit“ ist nur auf Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel ist im Handheldmodus und am TV spielbar und bietet neben japanischer Sprachausgabe lediglich englische Untertitel.

In Fate/Extella: The Umbral Star kontrolliert der Spieler Heroic Spirits und Divine Spirits, die als Servants bekannt sind. Mit ihren Kräften bezwingt man hunderte Feinde mit einer übermenschlichen Macht. Auf dem Mond befindet sich ein Spiritron-Computer, der „Moon Cell Automaton“ genannt wird. Dieses Gerät soll jeden Wunsch gewähren. Fate/Extra schildert den Krieg des Heiligen Grals, in der Fantasiewelt „SE.RA.PH“, der zwischen Duos geführt wurde, die aus einem Meister und einem Diener bestehen. Was wird den Meister erwarten, der den Gral gewinnt und diesen erhält?

Shantae: Half-Genie Hero

Plattform: Nintendo Switch

Release: Sommer 2017

In der magischen Welt Sequin Land lebt Shantae, eine geistreiche und junge Halb-Dschinniya. Sie widmet ihr Leben ihrer Heimatstadt Scuttle Town, um diese vor allen teuflischen Kreaturen zu beschützen. Dafür nutzt sie nicht nur ihr Markenzeichen, ihre Haare als Peitsche zu verwenden, sondern sie verwandelt sich durch einen magischen Bauchtanz in verschiedene Kreaturen.

Ausgestattet mit diesen Gaben kämpft Shantae sich durch dampfige Dschungel, uralte Ruinen und stürmische Wüsten, um die niederträchtigen Barone, die sich hinter den kriminellen Gaunereien verbergen, zu stürzen. Dieser steinige Weg bereitet die Heldin auf den ultimativen Showdown gegen ihren Erzfeind vor, dem großartigen Seeräuber Risky Boots!

Nach drei erfolgreichen Ausflügen ist Shantae bereit, um ihr erstes Abenteuer in HD zu erleben. Lebhafte und hochauflösende Sprites ergänzen die actiongeladene Erkundung der Plattform-Serie. Wenn Shantae ihre transformativen Kräfte meistert, können bereits besuchte Stages noch einmal erforscht werden, um neue Geheimnisse und Objekte zu finden. Somit sichert der Titel einen großen Inhalt für verschiedene Spielertypen.

Shantae: Half-Genie Hero nutzt dabei die Hardware der Nintendo Switch aus und ermöglicht über 150 eigens programmierte „HD Rumble“-Events, bei denen die Technik der JoyCons zum Glänzen gebracht wird.

via Gematsu