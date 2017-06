E3 2017: Nintendo mit ARMS- und Splatoon-2-Turnieren

By

Nintendos Vorstoß in den eSport-Bereich zeichnet sich immer deutlicher ab. Mit ARMS und Splatoon 2 versucht man die Sache in diesem Jahr bei der E3 2017 zu forcieren. Nintendo wird verschiedene Wettkämpfe mit Profis und Amateuren bei der Messe austragen und live übertragen. Zusehen können Interessierte beispielsweise über die Twitch-Kanäle von Nintendo.

Das „2017 Splatoon 2 World Inkling Invitational“ beginnt am Dienstag, dem 13. Juni um 23:30 Uhr deutscher Zeit. Spieler von vier Kontinenten, die sich vorab qualifiziert haben, treten in 4er-Teams gegeneinander an. Kommentatoren sind der US-Sportreporter Jordan Kent, Ashley Esqueda von CNET und Eric Smith von Nintendo Treehouse.

Auch für das „2017 ARMS Open Invitational“ müssen Europäer länger wach bleiben. Das Turnier beginnt am 15. Juni ab 00:30 Uhr deutscher Zeit. Durch das Programm führen u.a. die Videospiel-Streamer D1 und VikkiKitty. Hier messen sich vier Profis aus der internationalen Kampfspiel-Szene: Alex Valle, Kelsy Medeiros, Daniel „Tafokints“ Lee und Marie-Laure „Kayane“ Norindr.