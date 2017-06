Deutsche Verkaufscharts: Injustice 2 holt das Double

Schon letzte Woche teilte Injustice 2 allerhand Prügel aus in den deutschen Verkaufscharts. Schon letzte Woche eroberten die Superhelden Platz 1 in den Xbox-One-Charts, doch in den PS4-Charts sahen sie sich mit der Realität konfrontiert: Das VR-Game Farpoint luchste den Thron ab. In dieser Woche steht Injustice 2 in beiden deutschen Verkaufscharts auf Platz 1.

Farpoint rutscht in den PlayStation-4-Charts auf Rang 4 ab. Auf beiden Konsolen kann sich Prey den zweiten Platz sichern. Wer auf ruhigere Spiele steht, hatte RiME als Alternative. Das Puzzle-Adventure schafft es nur auf Platz 10 der PS4-Charts. Bei den PC-Charts dominiert weiter Overwatch.

via GfK