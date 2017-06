Compile Heart mit „Golden Egg Tsun Tsun Starter“

By

Compile Heart hat eine neue Teaser-Website mit dem Titel „Golden Egg Tsun Tsun Starter“ eröffnet. Die Website zeigt ein goldenes Ei, das man mit verschiedenen Gegenständen bearbeiten kann, um es aufzuschlagen, darunter ein Finger, ein Hammer, eine Peitsche, eine Feder und eine Banane. Der derzeit beliebteste Gegenstand ist übrigens die Banane.

Auf der Website heißt es weiterhin, eine neue Heldin würde aus dem Ei geboren. Vermutlich werden wir schon in dieser Woche erfahren, wer diese neue Heldin ist. Es wird mit einer Ankündigung in der Dengeki PlayStation gerechnet, die am 8. Juni erscheint und deren Inhalte Abonnenten schon ab dem 6. Juni im Internet veröffentlichen.

via Gematsu