3DS- und PS4-Gameplay von Dragon Quest XI

Auf dem YouTube-Kanal des japanischen Magazins „V Jump“ werden sechs neue Gameplay-Videos zu Dragon Quest XI: In Search of Departed Time, dem bald erscheinenden Rollenspiel von Square Enix, veröffentlicht. In den drei Videos der PlayStation-4-Version werdet ihr durch das Dorf Ishi geführt, den Hinonogi-Vulkan kennenlernen und einen Kampf gegen den menschenfressenden Feuerdrachen sehen. Die drei Videos der Nintendo-3DS-Version hingegen stellen euch das Königreich Delcadar, das Dorf Yocchi und den 2D-Spielmodus vor.

Dragon Quest XI: In Search of Departed Time wird am 29. Juli 2017 in Japan für PlayStation 4 und Nintendo 3DS erscheinen. Eine Version für Nintendo Switch ist in Planung, jedoch nicht weiter besprochen worden. Weitere Informationen zu Dragon Quest XI findet ihr in unserem Newsarchiv.

PS4: Spaziergang durch das Dorf Ishi

PS4: Erkundungsabenteuer im Hinonogi-Vulkan

PS4: Kampf gegen den Feuerdrachen

3DS: Das Königreich Delcadar ist in Sicht!

3DS: So sieht Dragon Quest XI im 2D-Modus aus

3DS: Besuch im mysteriösen Dorf Yocchi

