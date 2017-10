The Silver Case erhält neue Kapitel kostenlos auf PCs

Entwickler Grasshopper Manufacture gibt bekannt, dass zwei neue Kapitel von The Silver Case, die ursprünglich nur in der PlayStation-4-Version enthalten waren, nun auch auf PCs erscheinen werden. Diese werden mit einem kostenlosen Update des Spiels am 30. Mai 2017 bereitgestellt.

Hierbei handelt es sich um die Kapitel „Whiteout Prologue“ und „Yami“. Das erste von beiden ist ein kurzer Prolog, der als Bindeglied zwischen The Silver Case und dem Nachfolgetitel „The 25th Ward: The Silver Case“ gilt. „Yami“ ist ein etwas längeres Szenario, welches einige Zeit nach den Geschehnissen des Hauptspiels stattfindet. Lest hier unseren Test zur PlayStation-4-Version von The Silver Case.

via Gematsu