Yakuza: Producer Yokoyama verspricht Neuigkeiten

By

Mit Yakuza 0 hat die Yakuza-Serie im Westen hoffentlich den ein oder anderen neuen Fan gewonnen. Freuen können sich diese Fans in Bälde auf Yakuza Kiwami, das im Sommer erscheinen soll. Auch das in Japan bereits veröffentlichte Yakuza 6 ist bereits für den Westen angekündigt.

Doch auch in Japan scheint es bald Neuigkeiten zu geben. Producer Masayoshi Yokoyama schrieb bei Twitter, im April hätten einige neue Dinge begonnen. Die letzten Tage seien sehr anstrengend gewesen. „Soviele Dinge gehen hier vor sich, das es schon fast beängstigend ist! Aber ich lasse es euch eines Tages wissen“, schreibt Yokoyama.

Viel schlauer sind wir also noch nicht. Im Dezember 2016 deutete Yokoyama bereits an, dass man 2017 den nächsten Schritt mit der Yakuza-Serie machen wolle und dabei auch einen „neuen Weg“ für Yakuza einschlagen wolle. Man darf also gespannt sein.

via Dualshockers