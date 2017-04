Trailer und Releasetermin für New Hot Shots Golf

By

Sony hat bekanntgegeben, dass New Hot Shots Golf am 31. August 2017 in Japan für PlayStation 4 erscheinen wird. Das Spiel wurde 2014 vorgestellt und ist der erste Hot-Shots-Golf-Titel für PlayStation 4. Die Serie, die im Westen auch als Everybody’s Golf bekannt ist, trägt eigentlich eine Nummerierung. Der neueste Teil der Reihe macht damit aber Schluss.

Vielleicht auch, um zu unterstreichen, wie sehr sich das Spiel von seinen Vorgängern unterscheidet? New Hot Shots Golf ist nämlich ein kleines „Open World“-Golfspiel. In der großen Welt gibt es allerhand zu entdecken. Man kann sich mit den Gästen unterhalten, Fischen, mit dem Golfkart umherfahren und andere Aktivitäten vornehmen. Auf einem „Open Course“ spielen Golfer aus aller Welt gegeneinander.

Nachfolgend seht ihr den neuen Trailer:

via Gematsu