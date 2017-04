Symphonic Selections in Leipzig und Dresden

Im Februar machte Video Game Music in Concert – Symphonic Selections in München Station, nun folgen Leipzig und Dresden. Der Name erinnert nicht zufällig an die Symhonic-Selections-Konzerte von Thomas Böcker aus dem Jahre 2013. Es handelt sich um eine Zusammenstellung Böckers, wie schon 2013 bunt gemischt. Neben Musik aus Final Fantasy, Blue Dragon und Turrican II gibt es auch Clash of Clans und Angry Birds auf die Ohren.

Am 22. April bekommt ihr die Auswahl im Kunstkraftwerk in Leipzig (Tickets gibt es hier) präsentiert, am 23. April 2017 folgt ein Konzert an der Hochschule für Musik am Wettiner Platz in Dresden (Tickets gibt es hier). Gespielt wird das Konzert dabei jeweils vom Landesjugendorchester Sachsen, einmal mehr unter der Leitung von Eckehard Stier. Auch Solo-Pianist Mischa Cheung ist mit von der Partie.

via Sächsischer Musikrat