Stardew Valley: Die Collector’s Edition im Launchtrailer

Ab sofort können sich Retailfreunde Stardew Valley auch ins Regal stellen. In Nordamerika ist der Farming-Titel ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich. Den Vertrieb übernimmt 505 Games und aus diesem Anlass gibt es auch noch einmal einen neuen Launchtrailer zum Spiel. Das Video stellt dabei auch die physischen Boni der Collector’s Edition vor. Sie beinhaltet zusätzlich nämlich eine Pelican-Stadtkarte, einen Mini-Leitfaden und einen Soundtrack mit 33 Stücken.

Stardew Valley ist außerdem für PCs erhältlich und soll auch noch für Nintendo Switch erscheinen. Die Handelsversion für PlayStation 4 und Xbox One erscheint am 16. Juni 2017 in Europa und kann bei Amazon bereits vorbestellt werden.