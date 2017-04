Omega Labyrinth Z: Marika, Mirei, Urara und Berona

Mit einem neuen Bericht über Omega Labyrinth Z stellen wir euch die Figuren Marika, Mirei, Urara und Berona vor, wobei wir anschließend auf das delikate Awakening-System eingehen, sowie auf die Fähigkeiten der Charaktere.

Die hart arbeitende Studentin ist die Vorsitzende des Schülerrates an der Anberyl Girls Akademie. Sie wurde mit Intelligenz und Schönheit gesegnet. Es mangelt ihr an Talent, wobei sie versucht, diesen Zustand mit einer starken Disziplin zu verändern.

Sie ist die Vizepräsidentin des Schülerrates an der Anberyl Girls Akademie. Das Mädchen ist mit Talenten gesegnet. In der Schule erzielt sie gute Noten und stammt aus einem angesehen Familienhaus. Sie erledigt fast alles fehlerfrei und ohne große Anstrengungen. Einen ersten Verlust erlebte sie gegen Mirei, die als Vorsitzende des Schülerrates eine Konkurrenz für sie bildet.

Chichis weibliches Haustier. Sie rennt gerne durch die Gegend und lässt ihre Zunge raushängen. Sie ist ein Nachkomme des Stammes Berberus. Auch wenn ihre äußerliche Erscheinung sie niedlich aussehen lässt, Berona ist ein richtiges Monster. Honig ist ihr Lieblingsessen und sie kann ihre Zunge nicht in Zaum halten, wenn sie diese Delikatesse wittert.

Ein neues System des Rogue-like-Rollenspiels nennt sich „Purse“. Findet ihr mehr Gegenstände, als das Inventar fassen kann, ist es möglich, diese Objekte in eine Tasche abzulegen. Es existieren verschiedene Arten von Taschen. Die „Storage Purse“ erlaubt eine freie Bewegung der Items, „Omega Purse“ verwandelt die Dinge in Omega Power.

Als Chichi bemerkte, dass ihr Haustier Berona Honig sehr liebt, kam ihr eine Idee. Sie gestaltete aus dem System „Faint in Agony Awakening“ das neue Element „Tongue in Agony Awakening“. Wie im bekannten System aus dem Vorgänger wird „Faint in Agony Aroma“ verwendet. Während dieser Erwachungsphasen wird Berona Honig vom Körper der Damen schlecken, wodurch sich die Laune der Mädchen durch die gekonnte Zungenfertigkeit steigert. Wenn die erzeugte Erregung eine bestimmte Stufe erreicht, tritt der Zustand „Shyness Break“ auf. Durch diese Behandlung erlernen die Figuren neue Fähigkeiten und können ihre Statuswerte verbessern. Jede Dame besitzt ihre individuellen Techniken und sollten für die Verliese immer als passende Begleiterinnen ausgewählt werden.