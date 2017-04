Nights of Azure 2 erscheint für Nintendo Switch

Eigentlich sollte der zweite Teil von Nights of Azure bereits im Dezember vergangenen Jahres erscheinen. Daraus wurde allerdings nichts und es sollte ein Datum im Februar 2017 folgen. Jedoch gab Koei Tecmo bekannt, dass Nights of Azure 2: Bride of the New Moon erneut verschoben wird, um die Qualität des Spiels zu verbessern.

Eventuell hat auch neueste Ankündigung etwas damit zu tun. Neben einer PlayStation-4- und PS-Vita-Version wird Nights of Azure 2 nämlich ebenfalls für Nintendo Switch erscheinen. Während der kürzlich ausgestrahlten Nintendo Direct hat Koei Tecmo dies angekündigt. Ein exaktes Erscheinungsdatum für das Spiel gibt es weiterhin nicht.

via Gematsu