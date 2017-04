Limited Edition zu The Great Ace Attorney 2 vorgestellt

Seit der letzten japanischen Nintendo-Direct-Ausgabe steht der japanische Releasetermin für The Great Ace Attorney 2 fest. Nun schob Capcom einige weitere Details rund um die Veröffentlichung nach. Zudem dürfen sich Fans einen neuen Gameplay-Trailer und neue Promo-Videos anschauen sowie sich an einer Web-Demo probieren, die am PC und am Smartphone via Webbrowser spielbar ist.

Zunächst dürfen sich Käufer der Erstauslieferung über das „Great Turnabout Story Set“ freuen, das laut Capcom nur auf diesem Wege zu bekommen ist und später nicht erhältlich sein wird. Es beinhaltet das „Great Empire of Japan Chapter“ und das „Great British Empire Chapter“, offenbar kleine Story-Abschnitte, die sich einmal mit Kazuma Asogi und einmal mit Sherlock Holmes beschäftigen. Näheres führte Capcom dazu nicht aus. Erstkäufer erhalten außerdem das „Special Costumes Set“, ein Kostüm-Set mit drei Kostümen für Ryunosuke Naruhodo, Susato Mikotoba und Sherlock Holmes. Es wird bis zum 31. August kostenlos erhältlich sein, danach als kostenpflichtiger DLC. Käufer erhalten obendrein ein Nintendo-3DS-Theme.

Natürlich wird es auch Sondereditionen geben. Capcom stellte gleich zwei Limited Editions für das Spiel vor. Die The Great Ace Attorney 1&2 Limited Edition ist ein Bundle aus beiden Serienablegern, zusätzlich ist ein Mini-Soundtrack (10 Songs) enthalten, alles in einer schicken Box vereint.

Die The Great Ace Attorney 2 e-Capcom Limited Edition gibt es, der Name sagt es schon, exklusiv im Capcom e-Store. Sie beinhaltet neben dem Spiel zahlreiche Goodies und Extras wie eine Read Aloud CD, eine Chibi-Figur von Ryunosuke Naruhodo, ein Notizbuch, drei Stufte und bietet ein spezielles Box-Design.

The Great Ace Attorney 2 erscheint am 3. August in Japan für Nintendo 3DS.

Sherlock and van Zieks Version

Sherlock and Iris Version

Neues Gameplay

via Gematsu