Koei Tecmo registriert Trademark für Seiken Musou

Vor wenigen Tagen ist Musou Stars erschienen, bei Koei Tecmo macht man sich also längst Gedanken über den nächsten Musou-Ableger abseits der Dynasty-Warriors-Reihe. Und der Name des neuen Spiels könnte bereits feststehen! Koei Tecmo registrierte in Japan nun nämlich ein Trademark für Seiken Musou.

Mit Seiken Densetsu hat das natürlich nichts zu tun – „Seiken“ heißt soviel wie „Holy Sword“. Es kann sich also um vieles handeln. In Japan läuft derzeit allerdings King Arthur: Legend of the Sword an, also King Arthur: Seiken Musou. Arbeitet Koei Tecmo an einem Musou-Spiel basierend auf dem Film? Es wäre bekanntlich nicht das erste Crossover-Projekt. Koei Tecmo arbeitete in der Vergangenheit bereits an Zelda Musou und Berserk Musou.

via Gematsu