Impact Winter: Der Einschlag verschiebt sich auf Mai

Letztes Jahr kündigte Bandai Namco den Indie-Titel Impact Winter für PCs an. Heute gibt es gute und schlechte Nachrichten zum Spiel. Einerseits ist in der neuesten Pressemeldungen auch von einer Konsolenversion die Rede. Impact Winter soll in diesem Jahr auch digital für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Andererseits verspätet sich der geplante PC-Release ein wenig. Bandai Namco und Entwickler Mojo Bones gaben bekannt, dass Impact Winter am 23. Mai 2017 anstatt noch in diesem Monat erscheinen soll.

Stuart Ryall, Mitgründer und Designer bei Mojo Bones, erklärt dazu:

„Leider erscheint Impact Winter ein wenig später als geplant und wird erst am 23. Mai 2017 auf Steam erscheinen. Warum die Verzögerung? Nun, um ehrlich zu sein ist IMPACT WINTER deutlich umfangreicher geworden als wir zunächst geplant haben, nämlich ein ganz schön aufwändiges Gesamtwerk mit sehr vielen unterschiedlichen Spielmechaniken und Systemen. Alles ist bereits an seinem richtigen Platz, aber eine unserer Hauptprioritäten war es, dass die ersten Schritte in IMPACT WINTER den Spieler nicht überwältigen und die Spielbalance gewahrt bleibt. Aufgrund des enormen Größenunterschieds zwischen Spiel und Team war somit schnell klar, dass wir mehr Zeit für die Entwicklung brauchen als ursprünglich angedacht. Am Ende ist damit ganz klar allen geholfen, um die bestmögliche Spielerfahrung zu gewährleisten.“

Nachfolgend seht ihr noch einmal den Ankündigungstrailer: