Europa-Termin für RPG Maker Fes auf 3DS steht fest

Zwischen euch und eurer Entwicklerkarriere liegen nun nur noch wenige Wochen! Wie NIS America bekanntgegeben hat, wird RPG Maker Fes am 23. Juni 2017 in Europa für Nintendo 3DS erscheinen. Mit dem Game-Creator könnt ihr eigene RPGs auf Nintendo 3DS basteln und online teilen. Dafür stehen unzählige Werkzeuge zur Verfügung, mit denen unter anderem Charaktere, Geschichte und Kampfsystem angepasst werden können.

Es wird auch Crossover Charakter-Skins aus beliebten Rollenspielen wie Disgaea und Disgaea 5 geben. Die fertige RPG-Kreation kann mit Spielern auf der ganzen Welt geteilt werden. Um in den Spielgenuss zu kommen, muss der Spieler nur die RPG Maker Player-App herunterladen. Wie in Japan ist die App kostenlos. Wer nur Spiele spielen möchte, die mit dem RPG Maker Fes erstellt wurden, kann dies also kostenlos tun!

RPG Maker Fes könnt ihr euch bereits bei Amazon vorbestellen! Einen neuen Trailer gibt’s auch: