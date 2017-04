Neuer Trailer zu Telltales Guardians of the Galaxy

Telltale Games hat den ersten Trailer zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series veröffentlicht. Am 18. April wird die erste Episode des Spiels zum Preis von fünf Euro auf PlayStation 4, Xbox One, PCs, Mac sowie iOS und Android erhältlich sein. Ab dem 5. Mai erscheint zudem eine Retailfassung des Spiels für PS4 und Xbox One mit der ersten Episode „Tangled Up in Blue“ sowie Zugriff auf die künftigen vier Episoden, die im Jahresverlauf erscheinen sollen. Diese Retailfassung könnt ihr bereits vorbestellen.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series beinhaltet eine brandneue Story mit den wohl unscheinbarsten Helden des Universums: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Inmitten einer epischen Schlacht entdecken die Wächter der Galaxie ein Artefakt von unvorstellbarer Macht. Jeder von ihnen hat einen persönlichen Grund, dieses Relikt in seine eigenen Hände zu kriegen – ebenso wie ein neuer, skrupelloser Feind, der alles daran setzen wird, das Artefakt an sich zu reißen. Auf der Erde, an Bord des Milano-Raumschiffs und in den unbekannten Tiefen des Alls, schlüpft der Spieler in Guardians of the Galaxy: The Telltale Series in die Raketenstiefel von Star-Lord und erlebt ein völlig neues Guardians-Abenteuer, in dem sich die eigenen Entscheidungen aktiv auf die Spielerfahrung auswirken.