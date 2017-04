Dr. Kawashima: Teuflisches Gehirnjogging kehrt zurück

By

Wir schreiben das 2012. Nintendo kündigt das Spiel Dr. Kawashima: Teuflisches Gehirnjogging für Nintendo 3DS an. Das Spiel soll im März 2013 in Europa erscheinen. Allerdings wird aus diesem Erscheinungsdatum nichts und Nintendo verschiebt das Spiel. Bis heute hörte man nichts vom dem Titel, der in Japan allerdings wie geplant erschienen ist.

Heute Nacht dann die Überraschung. Nintendo kündigte Nintendo Dr. Kawashima: Teuflisches Gehirnjogging für einen Release am 28. Juli in Europa an. Ab diesem Tag erwarten euch erneut Konzentrationsübungen mit diabolischen Neuerungen, mit denen ihr eurer Gedächtnis trainieren könnt.

Aufgrund der Odyssey des Spiels nimmt sich Nintendo in der Ankündigung sogar selbst auf die Schippe: