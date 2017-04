Die aktuellen Famitsu Most Wanted Game Charts

Die neue Ausgabe der Famitsu hielt neben einer Vielzahl an Berichten und Testwertungen auch wieder die Most-Wanted-Charts der Leser bereit. Unten seht ihr die 20 derzeit begehrtesten Titel der Famitsu-Leser, wobei blau markierte Titel entweder zu Redaktionsschluss erschienen sind oder aber spätestens in drei Monaten erscheinen werden und die Liste daher demnächst verlassen.

Die ersten drei Plätze sind mit den Vertretern Dragon Quest XI (PS4), Final Fantasy VII Remake (PS4) und Dragon Quest XI (3DS) nicht neu, doch die nachfolgenden Positionen haben sich stark verändert. Splatoon 2 (NSW) hat sich um einen Platz nach oben gekämpft, sowie es auch Fire Emblem Echoes (3DS) getan hat. Dafür ist Kingdom Hearts III (PS4) um zwei Stellen nach unten gefallen. Super Mario Odyssey (NSW) konnte ebenfalls einen Platz in Richtung Spitze erobern und auch The Alliance Alive (3DS) klettert von Platz 10 auf 9. Den Abschluss der Top Ten regelt Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4).

Im anderen Abschnitt der Charts sind Tekken 7 (PS4), The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PS4), Xenoblade Chronicles 2 (NSW), New Hot Shots Golf (NSW),Pikmin (3DS) und Gran Turismo Sport (PS4) aufgestiegen, wobei The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III von Platz 18 in der letzten Woche einen Satz auf Position 12 macht. Zu den neuen Spielen gehören Dragon Quest XI (NSW) und Arms (NSW).

1. [PS4] Dragon Quest XI – 933 Stimmen

2. [PS4] Final Fantasy VII Remake – 750 Stimmen

3. [3DS] Dragon Quest XI – 650 Stimmen

4. [NSW] Splatoon 2 – 440 Stimmen

5. [3DS] Fire Emblem Echoes – 411 Stimmen

6. [PS4] Kingdom Hearts III – 390 Stimmen

7. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 332 Stimmen

8. [NSW] Super Mario Odyssey – 330 Stimmen

9. [3DS] The Alliance Alive – 318 Stimmen

10. [PS4] Final Fantasy XII: The Zodiac Age – 315 Stimmen

11. [PS4] Tekken 7 – 262 Stimmen

12. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – 244 Stimmen

13. [NSW] Xenoblade Chronicles 2 – 199 Stimmen

14. [PS4] New Hot Shots Golf – 193 Stimmen

15. [NSW] Dragon Quest XI – 170 Stimmen

16. [3DS] The Snack World – 167 Stimmen

17. [3DS] Pikmin – 162 Stimmen

18. [PS4] Gran Turismo Sport – 158 Stimmen

19. [PS4] Ace Combat 7 – 156 Stimmen

20. [NSW] Arms – 149 Stimmen



via Nintendo Everything