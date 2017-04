Deutsche Verkaufscharts: Persona 5 auf dem Vormarsch

Persona 5 platziert sich mit zwei Versionen in den aktuellen deutschen PlayStation-4-Charts! Der Sprung nach ganz oben gelingt allerdings nicht. Das zeigt, dass Persona 5 eben doch (noch) kein Spiel für die Breite ist. Auch ohne absolute Zahlen zu kennen: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX gelang das Kunststück in der letzten Woche nämlich, obwohl es sich lediglich um eine Sammlung alter Spiele handelt. Die Day One Edition von Persona 5 muss hingegen Horizon Zero Dawn Platz machen, das in seiner dritten Verkaufswoche wieder die Spitze erobert. Die ohnehin sehr limitiert verfügbare „Take Your Heart“-Premium-Edition von Persona 5 kann auf Platz 7 der PS4-Charts landen. Kingdom Hearts fällt auf Rang 6 hinunter.

Immerhin kann Persona 5 in den PS3-Charts den Platz an der Sonne erobern. Die dürften besonders in Deutschland aber nicht mehr den ganz großen Stellenwert besitzen. Vorher war Call of Duty: Black Ops 2 dort sechs Wochen lang auf Platz 1. In den Xbox-One-Charts dominiert interessanterweise Lego. Lego Worlds landet auf Platz 1, Lego City Undercover auf Rang 2. In den PC-Charts führt weiterhin Die Sims 4. Charts für Nintendo Switch gibt GfK Entertainment auch in dieser Woche nicht heraus.