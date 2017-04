Der Launchtrailer zu Blue Reflection von Gust

Seit dem 30. März ist das bezaubernde Rollenspiel Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions von Gust für PlayStation 4 und PlayStation Vita in Japan erhältlich. Der Entwickler hat dazu den Launch-Trailer veröffentlicht.

Hauptcharakter ist Hinako Shirai, eine junge Balletttänzerin. Vor einem Jahr entschloss sie sich, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der ihr Sprungbrett in eine große Karriere hätte bedeuten können. Doch sie verletzte sich kurz davor. Seitdem tanzte sie nicht wieder, doch sie glaubt daran, gesund zu werden.

In den langweiligen Tagen ihrer Verletzung trifft sie auf zwei mysteriöse Mädchen, Yutsuki Shijou und Raimu Shijou, die ihr die Macht verleihen, sich in einen „Reflector“ zu verwandeln und zu kämpfen. Sie kämpft, um irgendwann wieder Ballett zu tanzen. Doch tanzt sie nur für sich? Eines Tages wartet ein Kampf, der die Welt verändert…

via DualShockers