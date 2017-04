Bandai Namco stellt Naruto to Boruto: Shinobi Striker vor

By

Bandai Namco hat Naruto to Boruto: Shinobi Striker angekündigt. Es handelt sich dabei um das neueste Naruto-Videospiel, das weltweit erscheinen wird, im Westen für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Entwickelt wird Shinobi Striker von Soleil, einer Tochterfirma von Valhalla Game Studios. Das Spiel bietet einen neuen Grafikstil, eine „riesige Ninja-Welt“ sowie 4-vs-4-Onlinekämpfe. Die Weekly Jump berichtete in dieser Woche über das Spiel, die offizielle Ankündigung seitens Bandai Namco für den Westen steht noch aus. Der bereits geleakte Trailer gibt aber bereits Aufschluss darüber.

via Gematsu