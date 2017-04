By

Das dritte Video zu Augmented Reality Girls Trinary präsentiert euch das Kampfsystem aus dem Titel, der in Japan für iOS und Android erscheinen wird. Gemeinsam mit Toei Animation arbeitet der Entwickler Gust an diesem Projekt. In den letzten Wochen haben wir euch bereits einige Figuren aus dem Videospiel vorgestellt, wie Tsubame Ohse, Gabriela Lotarynska und Miyabi Koigasaki.

Vorregistrierungen werden über die offizielle Webseite schon aufgenommen.

via Gematsu