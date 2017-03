Weitere Informationen zum Splatoon 2 Global Testfire

By

Diesen Sommer wird es mit Splatoon 2 sehr spritzig auf eurer Switch. Um die Wartezeit bis zum Erscheinungstermin etwas zu verkürzen, veranstaltet Nintendo das Splatoon 2 Global Testfire. Hier könnt ihr zu bestimmten Zeiten (siehe unten) eine Demo des Spiels testen. Dafür müsst ihr lediglich die kostenlose Demo aus dem eShop herunterladen. Anschließend könnt ihr spannenden Revierkämpfe gegen andere Spieler auf der ganzen Welt antreten. Dabei stehen die neuen Schauplätze Korallenviertel und Molluskelbude bereit, um von euch eingefärbt zu werden.

Das sind die Uhrzeiten des Splatoon 2 Global Testfire:

Freitag, 24. März

20:00 – 20:59 Uhr MEZ Samstag, 25. März

04:00 – 04:59 Uhr MEZ

12:00 – 12:59 Uhr MEZ

20:00 – 20:59 Uhr MEZ Sonntag, 26. März (Achtung: Ab diesem Tag gilt die Mitteleuropäische Sommerzeit!)

05:00 – 05:59 Uhr MESZ

13:00 – 13:59 Uhr MESZ

Passend zu den Uhrzeiten hat Nintendo ebenfalls eine Grafik veröffentlicht, in der ihr euch bereits die Steuerung anschauen könnt. Darüber hinaus gibt es vier neue Videos, die euch die vier neuen Waffen vorstellen, welche ihr im Global Testfire benutzen könnt. Ihr könnt euch also bestens auf eure ersten Runden Splatoon 2 vorbereiten.

Wem das noch nicht reicht, der kann sich am 24. März, 20 Uhr deutscher Zeit ebenfalls das Nintendo Treehouse zum Spiel anschauen. Nintendo of America kündigte den Livestream dazu an und wird dabei wie immer etliche Gameplay-Einblicke bieten.

