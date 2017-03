Videos zu Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 veröffentlicht

Ende des Monats erscheint Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 HD Remix für PlayStation 4. In dieser Collection erwarten euch sechs Kingdom-Hearts-Abenteuer: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days, Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix und Kingdom Hearts Re:coded. Alle Spiele sollen in 1080p und 60fps laufen.

Square Enix hat nun ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das euch Kingdom Hearts Final Mix und Kingdom Hearts Re:Chain of Memories noch einmal vorstellt. Ihr könnt euch die HD-Collection übrigens bereits bei Amazon vorbestellen.

via Gematsu