Erstes Gameplay zu Radiant Historia: Perfect Chronology

Nachdem Atlus auf der gestrigen Konferenz das erste Video zu Radiant Historia: Perfect Chronology präsentiert hat, gibt es heute eine weitere Aufnahme, die euch in knapp 14 Minuten verschiedene Szenen aus dem Gameplay demonstriert.

Der Schauplatz der Geschichte ist der Kontinent Vainqueur, der sich in eine Wüste verwandelt hat. Um die verbleibenden grünen Bereiche tobt ein Krieg zwischen dem westlichen Königreich Granorg und dem östlichen Land Alistel. Inmitten dieser Auseinandersetzung wird der Protagonist Stocke durch das magische Buch „White Chronicle“ erweckt. Durch dieses Ereignis bekommt er die Macht, durch die Zeiten zu reisen und die Vergangenheit zu verändern.

Eine Anzahl von Parallelwelten erwarten euch in dieser spannenden Geschichte, „Standard History“, „Alternate History“ und „Sub-History“. Der letzte Strang wurde für das Remake neu entworfen. Innerhalb dieser Erzählungen versucht ihr, bevorstehende Tragödien aufzuhalten und den Pfad des Schicksals zu verändern, um zu verhindern, dass die Welt in den Ruin getrieben wird. In Japan erscheint das Rollenspiel am 29. Juni.

via Nintendo Everything