Trailer zu Feier des 30. Geburtstages von Final Fantasy

Wir haben uns in Abenteuer gestürzt, spannende Kämpfe ausgefochten, mit den Protagonisten gelacht und geweint – für viele Spieler ist die Final-Fantasy-Reihe eine Quelle vieler schöner Erinnerungen. Die Rollenspiel-Serie wird nun stolze 30 Jahre alt und Square Enix hat eigens zu diesem Anlass einen Trailer veröffentlicht. Erstmals wurde das Video im Rahmen des „30th Anniversary Celebration Opening Event“ im Toho-Kino hinter verschlossenen Türen in Tokyo ausgestrahlt, jetzt ist diese Hommage an alle Teile der Serie auch für die Öffentlichkeit verfügbar.

via Dual Shockers