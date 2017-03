The King of Fighters XIV: Gameplay-Video zeigt Whip

Nachdem SNK angekündigt hat, dass Kämpferin Whip am 5. April für 4,99 Euro als DLC für The King of Fighters XIV erscheint, bekommen wir sie nun in Aktion zu sehen. In einem einminütigen Video wird ein Kampf zwischen Whip und Ralf gezeigt, damit man sich einen Eindruck ihrer Kampfkunst machen kann.

Whip ist die erste in einer ganzen Reihe von neuen Charakteren, die nach und nach als DLC für das Spiel erscheinen werden. Zuletzt wurde auch schon Ryuji Yamazaki vorgestellt. Die nächsten Charaktere müssen aber erst noch angekündigt werden. The King of Fighters XIV ist weltweit für die PlayStation 4 erhältlich.

via Gematsu