The Alliance Alive: Release auf Juni verschoben

FuRyu hat in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass das 3DS-Fantasy-RPG The Alliance Alive den ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin am 30. März nicht einhalten können wird. Stattdessen soll das Spiel nun am 22. Juni dieses Jahres in Japan erscheinen. Als Entschädigung bekommen alle, die das Spiel vorbestellen, eine Soundtrack-CD und ein Set, bestehend aus fünf Nintendo-3DS-Menü-Themes. Anbei findet ihr noch einen neuen Werbespot zu The Alliance Alive.

Mehr zur Story und dem Kampfsystem erfahrt ihr in dieser älteren News!

via Gematsu