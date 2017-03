Teaser-Webseite zu Fire Emblem Echoes eröffnet

In ungefähr zwei Monaten erscheint Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für die Nintendo-3DS-Familie. Bei dem Spiel handelt es sich um eine Neuauflage des zweiten Spiels der Reihe (Fire Emblem Gaiden), welches nur in Japan erschienen ist. Mittlerweile hat Nintendo die Teaser-Webseite zum Spiel eröffnet. Auf der Webseite gibt im Grunde noch nicht viel zu sehen, außer ein paar Bildern und den Beschreibungstext der Geschichte, sowie zu Alm und Celica:

Der Krieg der Götter entzweit einen Kontinent und es ist deine Aufgabe, in diesem Strategie-RPG Legionen von Soldaten in taktischen Schlachten anzuführen! Entdecke die miteinander verwobenen Geschichten der Helden Alm und Celica, bekämpfe Monster und erkunde 3D-Dungeons. Meistere diese Mischung aus modernem und klassischem „Fire Emblem“-Gameplay. In Valentia kämpfst du fordernde Schlachten in der Tradition früherer „Fire Emblem“-Spiele, in denen die Regeln im Kampf einfacher waren. Beende den Krieg und vereine den Kontinent, indem du die Bedürfnisse einer Armee aus Soldaten mit unterschiedlichen Talenten abwägst. Meistere die für die Serie typischen Charakter-Klassen wie Magier, Rittmeister und Schütze und beweise deine strategischen Fähigkeiten in fordernden Schlachten auf dem Gitternetz. Wenn du auf der Weltkarte auf ein Dungeon stößt, kannst du im Action-Adventure-Stil jeden Winkel davon erkunden. Man weiß nie, welche Geheimnisse einen dort erwarten!

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint am 19. Mai in Europa. Am gleichen Tag erscheinen ebenfalls zwei neue amiibo-Figuren zu den Protagonisten. Das Spiel könnt ihr euch bei Amazon bereits vorbestellen.

