Summer Lesson: Physische Version für Asien enthüllt

Die PlayStation VR ist seit einigen Monaten auf dem Markt und hat bereits ein paar gute Titel erhalten. In Japan gibt es unter anderem die Simulation Summer Lesson: Miyamoto Hikari von Bandai Namco. In diesem Spiel kommuniziert und interagiert ihr in verschiedenen Situationen mit Miyamoto Hikari und erlebt einen sieben Tage Sommertrip.

Wie Bandai Namco nun verlauten ließ, erscheint in Asien ein physisches Bundle mit dem Spiel und allen bisherigen Zusatzinhalten Anfang 2017. Diese Version bietet englische Texte. In diesem Bundle befinden sich folgende Inhalte:

Summer Lesson: Miyamoto Hikari Seven Days Room

Summer Lesson: Miyamoto Hikari Second Feel

Summer Lesson: Miyamoto Hikari Day Out

Summer Lesson: Miyamoto Hikari Extra Scene: Café (Outfit & Situation)

Summer Lesson: Miyamoto Hikari Extra Scene: Grand Fireworks (Outfit & Situation)

via Gematsu