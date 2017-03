Shiness: The Lightning Kingdom erreicht Goldstatus

By

Entwickler Enigami und Publisher Focus Home haben bekanntgegeben, dass Shiness: The Lightning Kingdom Goldstatus erreicht hat. Nächste Woche will man einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlichen und eine „Ankündigung machen, die euch alle froh machen wird“. Vermutlich handelt es sich dabei um den konkreten Releasetermin zum Spiel. Noch immer ziert die offizielle Website diesbezüglich nämlich das 1. Quartal 2017. Shiness soll für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Im Spiel bereist ihr ein faszinierendes Universum, das seit dem Auseinanderbrechen des Planeten Mahera vor dem Untergang steht. Ihr spielt als Chado und seine Begleiter und bereist an Bord eines Flugschiffs die Himmlischen Inseln. Nach eurer unsanften Landung auf feindlichem Gbiet findet ihr euch mitten in einem Machtkampf wieder, den gleich mehrere Känigreiche untereinander austragen. Chaod könnte diese verzwickte Situation vielleicht dank Shiness lösen, einem magischen Geist, den nur er sehen kann…

Hier seht ihr noch einmal einen alten Trailer von der Gamescom 2016: