Pokémon Go: Drei „größere Updates“ in diesem Jahr

By

Niantic plant im diesen Jahr drei „größere Updates“ für Pokémon Go. Das Mobile-Game erhält regelmäßig Updates, doch CEO John Hanke machte bei der Mobile World Conference auch deutlich, was er mit den „größeren Updates“ meint. So zählt er zu diesen drei größeren Updates bereits das Update mit den neuen Pokémon der zweiten Generation vom Februar.

Kleinere Updates sind natürlich – wie bisher – auch weiterhin geplant. Die größeren Updates sollen dann wie im Februar umfassende Neuerungen und Veränderungen mit sich bringen. Näher Details nannte John Hanke aber leider nicht. Pokémon-Trainer dürften sich aber besonders Features wie eine Tauschfunktion oder Kämpfe gegen andere Trainer wünschen.

Im Rahmen der Game Developers Conference bestätigte Phil Keslin von Niantic außerdem, dass Pokémon Go inzwischen weltweit 650 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Die ersten 500 Millionen wurden bereits innerhalb der ersten beiden Monate erreicht.

via Eurogamer