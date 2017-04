Persona 5: Share-Funktion auf PS4 ist deakiviert

By

Persona-Fans müssen leider auf eine kommunikative und gern genutzte PS4-Funktion verzichten. Atlus hat auf Nachfrage bestätigt, dass die Share-Funktion zum Teilen von Screenshots und Videos via Twitter oder Facebook für Persona 5 deaktiviert ist. Das liegt aber keineswegs an Lizenzfragen, wie es beispielsweise bei Tales of Zestiria der Fall war.

In Japan ist Persona 5 längst erhältlich, die Share-Funktion ist schon seit dem japanischen Release (bis auf wenige Ausnahmen) gesperrt. „Es handelt sich hier um ein japanisches Spiel mit einer Einzelspielergeschichte, Japan ist da sehr vorsichtig“, so ein Repräsentant von Atlus USA gegenüber Polygon. „Das Teilen ist über das native User Interface von PS4 derzeit blockiert.“ Eine Selbstschutzfunktion – Fans sollen sich nicht gegenseitig spoilern.

Auch zum weltweiten Launch am 4. April soll die Share-Funktion nicht aktiviert werden.