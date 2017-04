Neuer Trailer zu Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

By

Am 31. März 2017 erscheint Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX für PlayStation 4 in Europa. Kingdom-Hearts-Fans haben dann die Chance, die gesamte Geschichte der Serie auf einer Plattform zu erleben. Ein neuer Trailer stellt euch heute die Disney-Charaktere vor, auf die man in der Spiele-Sammlung trifft. Von Micky, Goofy und Donald über Jack Sparrow bis hin zu Stitch und Arielle.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX besteht aus folgenden sechs Titeln:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (Film)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts: Birth by Sleep

Kingdom Hearts Re:coded (Film)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX erscheint am 31. März bei uns in Europa.