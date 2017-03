Neuer Trailer zu Fire Emblem Echoes veröffentlicht

Erst vor wenigen Tagen hat Nintendo die Teaser-Webseite zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia eröffnet, welche uns ein paar Informationen über die Protagonisten und das Spiel liefert. Mittlerweile hat Nintendo einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Dieser zeigt uns erste animierte Szenen, Kämpfe und Teile der englischen Sprachausgabe.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint am 19. Mai in Europa. Am gleichen Tag erscheinen ebenfalls zwei neue amiibo-Figuren zu den Protagonisten. Das Spiel könnt ihr euch bei Amazon bereits vorbestellen.

via Gematsu